Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждения получили три автомобиля, произошло сегодня на проспекте Дзержинского в Минске. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко сообщила, что водитель Nissan 1998 года рождения ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Космонавтов в направлении Минской кольцевой автодороги. При этом в районе дома № 122 наехал на остановившуюся впереди машину Audi, которая после этого совершила наезд на автомобиль Geely.
Пострадавших в результате аварии нет. В ее обстоятельствах разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Три автомобиля столкнулись на проспекте Дзержинского в Минске
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