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  2. Под Молодечно Opel сбил семилетнюю девочку на велосипеде

Под Молодечно Opel сбил семилетнюю девочку на велосипеде

Автомобиль Opel Omega совершил наезд на семилетнюю девочку на велосипеде в Молодечненском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram.

Инцидент произошел в деревне Полочаны в субботу, 18 июля, около 17:30. Девочка пересекала проезжую часть в сопровождении дедушки. В этот момент ее сбил 27-летний водитель на Opel, который не справился с управлением.

Ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение.

За прошедшие выходные на дорогах республики произошло 25 учетных ДТП, в которых погибли семь (из них один несовершеннолетний) и травмированы 22 человека (два ребенка). Кроме того, сотрудники ГАИ установили 174 водителя, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, а также 431 бесправника.

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