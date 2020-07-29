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  2. ДТП на улице Скрипникова в Минске: одна из машин сбила пешехода на тротуаре

ДТП на улице Скрипникова в Минске: одна из машин сбила пешехода на тротуаре

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около восьми часов утра в Минске.



– По предварительной информации, водитель автомобиля Ford 1963 года рождения ехал по улице Скрипникова со стороны улицы Сухаревской в направлении улицы Мазурова. При этом на перекрестке Скрипникова и Мазурова, когда водитель поворачивал налево, эта машина врезалась в автомобиль Renault под управлением мужчины 1986 года рождения, двигавшийся в прямом встречном направлении. От удара Renault сначала отбросило на тротуар, где был совершен наезд на мужчину 1956 года рождения, а затем – в кювет. Пострадавший пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – рассказала корреспонденту sb.by ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алена Киселева.

В ГАИ напоминают, что согласно ПДД при повороте налево или развороте на зеленый сигнал светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся со встречного направления прямо или направо.

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Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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