В Столбцовском районе опрокинулся легковой автомобиль – погибли водитель и его пятилетний сын

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями произошло позавчера около 17:15 в Столбцовском районе.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Водитель Renault Logan 1983 года рождения ехал по мелиоративному тупиковому проезду Д-2, расположенному между двумя мелиоративными каналами от деревни Клетище в направлении лесного массива. При этом неправильно выбрал скорость движения, из-за чего машину занесло и она перевернулась. «В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель и его сын, которому буквально в конце августа исполнилось пять лет, вылетели из автомобиля и оказались придавлены им. Они погибли. Отмечу, что мужчина был не пристегнут, а ребенок ехал вне детского удерживающего устройства. Кроме того, в салоне находились еще один 14-летний сын водителя и пассажир 1994 года рождения, которые также не были пристегнуты ремнями безопасности. Подросток сейчас под наблюдением врачей», – рассказала корреспонденту sb.by старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова.
Еще одно резонансное ДТП произошло 6 сентября около 22:02 на 11-м километре автодороги Городище – Гольчицы – Жилин Брод недалеко от деревни Гольчицы Слуцкого района. Водитель Audi A3 1976 года рождения, который двигался со стороны деревни Жилин Брод в направлении Городища, неправильно выбрал скорость движения на закруглении дороги вправо, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В аварии погибла женщина-пассажир легковушки 1978 года рождения.
В ГАИ отметили, что, согласно предварительному анализу, к обоим происшествиям привел неправильный выбор безопасной скорости движения. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и пристегиваться ремнями безопасности, причем даже в том случае, если они едут на небольшое расстояние. Малолетних детей следует перевозить в специальных удерживающих устройствах.
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В Столбцовском районе опрокинулся легковой автомобиль – погибли водитель и его пятилетний сын
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