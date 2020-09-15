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В Минске грузовик сбил пенсионера

Сегодня днем в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Инцидент случился во дворе одного из домов на улице Лейтенанта Кижеватова, проинформировали в Следственном комитете.

По предварительной информации, МАЗ под управлением 60-летнего водителя двигался задним ходом и при этом наехал на переходившего проезжую часть 74-летнего мужчину. «В результате аварии пешеходу причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте инцидента», – рассказала корреспонденту sb.by официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место ДТП и допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

В Следственном комитете просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о ДТП, позвонить по следующим телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

Фото: Следственный комитет

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