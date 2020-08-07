В Минске Lada протаранила припаркованные авто, у водителя – 2,06 промилле

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УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказалаВ ГАИ напоминают, что ни в коем случае нельзя не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и позволять другим управлять ТС после употребления спиртного. Нетрезвый водитель не способен адекватно оценить дорожную ситуацию и представляет серьезную опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения., – призвала Анастасия Забавская.