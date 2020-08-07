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  2. В Минске Lada протаранила припаркованные авто, у водителя – 2,06 промилле

В Минске Lada протаранила припаркованные авто, у водителя – 2,06 промилле

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 14:00 на улице Голодеда в Минске.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская:

– Водитель Lada 1993 года рождения ехал по улице Голодеда со стороны проезда Голодеда в направлении улицы Ташкентской. При этом он не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные Volkswagen и Nissan. Кроме того, Nissan от удара покатился вперед и повредил еще два легковых автомобиля. Пострадавших нет, на место дорожно-транспортного происшествия выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Водитель был доставлен на медицинское освидетельствование, результат которого – 2,06 промилле. Водительское удостоверение он получил в 2014 году.

В ГАИ напоминают, что ни в коем случае нельзя не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и позволять другим управлять ТС после употребления спиртного. Нетрезвый водитель не способен адекватно оценить дорожную ситуацию и представляет серьезную опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения. «Если вы заметите водителя с подозрительным стилем вождения, обязательно сообщите об этом в милицию по телефону 102», – призвала Анастасия Забавская.

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