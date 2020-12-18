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В Минске легковая машина наехала на пятилетнего мальчика на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний ребенок, произошло сегодня около восьми часов утра в Минске.


Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой:

– По предварительной информации, девушка-водитель Audi 1994 года рождения ехала по улице Тимошенко со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Одинцова. При этом на перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова, поворачивая налево, она совершила наезд на мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Отец вел ребенка в детский сад. После аварии мальчик с травмой ноги доставлен в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. В произошедшем разбираются сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

В ГАИ призывают водителей быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу. Следует заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия. Пешеходы в свою очередь должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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