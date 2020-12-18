В Минске легковая машина наехала на пятилетнего мальчика на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний ребенок, произошло сегодня около восьми часов утра в Минске.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой:
– По предварительной информации, девушка-водитель Audi 1994 года рождения ехала по улице Тимошенко со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Одинцова. При этом на перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова, поворачивая налево, она совершила наезд на мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Отец вел ребенка в детский сад. После аварии мальчик с травмой ноги доставлен в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. В произошедшем разбираются сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
В ГАИ призывают водителей быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу. Следует заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия. Пешеходы в свою очередь должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Читайте также:
«Водитель почувствовал себя плохо». В Минске легковая машина наехала на ограждение путепровода и перевернулась
В результате ДТП в Лидском районе погибла 18-летняя девушка
На Немиге в Минске столкнулись два легковых авто – пострадала 20-летняя девушка
В Пуховичском районе автомобиль наехал на велосипедистку – женщина погибла
В центре Минска легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Победителей в Минске
В Вилейке на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину
В Минске легковая машина врезалась в мачту освещения
«Уснул за рулем». В Минске водитель такси спровоцировал ДТП
В Жодино мужчина попал под колеса авто на пешеходном переходе
«Отвлекся от управления». На МКАД столкнулись грузовик и трактор
Опубликовано:
851
В Минске легковая машина наехала на пятилетнего мальчика на пешеходном переходе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter