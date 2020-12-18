В Минске легковая машина наехала на пятилетнего мальчика на пешеходном переходе

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ призывают водителей быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу. Следует заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия. Пешеходы в свою очередь должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома