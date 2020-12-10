Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждены несколько автомобилей, произошло сегодня рано утром в Минске.
Подробности корреспондент sb.by узнал у старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь:
– По предварительной информации, водитель автомобиля-такси Lada 1998 года рождения ехал по улице Маяковского со стороны улицы Аранской в направлении улицы Денисовской и около 05:45 в районе дома №16 по улице Маяковского не справился с управлением. В результате эта машина наехала на припаркованный Renault, а тот в свою очередь отбросило на припаркованный Citroen. В результате ДТП три автомобиля получили механические повреждения. Однако пострадавших нет. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Со слов водителя такси, он уснул за рулем. В связи с этим напоминаем таксистам о необходимости соблюдения режима сна и отдыха.
В ГАИ обращают внимание на то, что запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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«Уснул за рулем». В Минске водитель такси спровоцировал ДТП
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