«Уснул за рулем». В Минске водитель такси спровоцировал ДТП

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ обращают внимание на то, что запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома