Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром в Жодино.
Подробности корреспондент sb.by узнал у инспектора отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Екатерины Сильченко:
– Авария произошла около 7:00 на 31-м километре автодороги Р53 в районе перекрестка с улицей Минской. 50-летний местный житель, находясь за рулем Ford Galaxy, ехал со стороны Минска в сторону Борисова. При этом совершил наезд на 58-летнего жителя Жодино, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в Жодинскую центральную городскую больницу с переломами, ЧМТ и другими травмами.
В Госавтоинспекции проинформировали, что в январе – ноябре текущего года на территории Минской области зарегистрировано 81 ДТП на пешеходных переходах по вине водителей, в которых 13 человек погибли и 73 – получили травмы. С начала декабря таких аварий произошло уже восемь. В них два человека погибли и шесть травмированы.
С учетом того, что в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с пешеходами, в ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток. С особой осторожностью следует двигаться в населенных пунктах, где возможен внезапный выход пешеходов на проезжую часть, при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость вплоть до остановки
«Пешеходам также необходимо проявлять внимание при переходе пешеходных переходов, обязательно смотреть по сторонам, а перед тем, как выходить на проезжую часть убедиться, что вас пропускают водители. Не забывайте обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами», – призвали в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
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В Жодино мужчина попал под колеса авто на пешеходном переходе
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