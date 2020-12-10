В Жодино мужчина попал под колеса авто на пешеходном переходе

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ Госавтоинспекции проинформировали, что в январе – ноябре текущего года на территории Минской области зарегистрировано 81 ДТП на пешеходных переходах по вине водителей, в которых 13 человек погибли и 73 – получили травмы. С начала декабря таких аварий произошло уже восемь. В них два человека погибли и шесть травмированы.С учетом того, что в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с пешеходами, в ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток. С особой осторожностью следует двигаться в населенных пунктах, где возможен внезапный выход пешеходов на проезжую часть, при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость вплоть до остановки, – призвали в УГАИ УВД Минского облисполкома.Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома