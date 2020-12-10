В Пуховичском районе автомобиль наехал на велосипедистку – женщина погибла

, – рассказала корреспонденту sb.byВ ГАИ добавили, что велосипедистка была в темной одежде и никак не обозначена световозвращающими элементами. На велосипеде, кроме катафота спереди, боковых катафотов не было. При этом примерно в семидесяти метрах от места дорожно-транспортного происшествия находился освещенный нерегулируемый пешеходный переход., – дополнила Екатерина Сильченко.Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома