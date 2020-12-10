Вчера около 19:00 ДТП с трагическими последствиями произошло в Пуховичском районе.
– Авария случилась на 43-м километре автодороги М5 Минск – Гомель недалеко от деревни Мостовая, – рассказала корреспонденту sb.by инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Екатерина Сильченко. – 44-летний минчанин, управляя автомобилем Great Wall, двигался в направлении Минска и при этом совершил наезд на 53-летнюю жительницу деревни Мостовая, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте на велосипеде. Велосипедистка от полученных травм погибла на месте ДТП.
В ГАИ добавили, что велосипедистка была в темной одежде и никак не обозначена световозвращающими элементами. На велосипеде, кроме катафота спереди, боковых катафотов не было. При этом примерно в семидесяти метрах от места дорожно-транспортного происшествия находился освещенный нерегулируемый пешеходный переход.
«Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения. В момент ДТП, по предварительной информации, был трезв», – дополнила Екатерина Сильченко.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Читайте также:
«Водитель почувствовал себя плохо». В Минске легковая машина наехала на ограждение путепровода и перевернулась
В результате ДТП в Лидском районе погибла 18-летняя девушка
На Немиге в Минске столкнулись два легковых авто – пострадала 20-летняя девушка
В центре Минска легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Победителей в Минске
В Вилейке на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину
В Минске легковая машина врезалась в мачту освещения
«Уснул за рулем». В Минске водитель такси спровоцировал ДТП
Опубликовано:
658
В Пуховичском районе автомобиль наехал на велосипедистку – женщина погибла
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter