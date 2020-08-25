Пресненский суд Москвы не занимается торговлей билетами на судебные заседания по громкому уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова и призывает граждан не пытаться их приобрести и не становиться жертвами мошенников. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.
Фото: архив ТАСС
"К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий", – отметили в пресс-службе. Если посетителям не хватает места в зале, где ведется заседание, то можно пройти в зал, где организована видеотрансляция процесса, отметили в суде.
Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже билетов в первый ряд на процесс по делу Ефремова. Автор обещал организовать посещение судебного заседания за 500 тысяч российских рублей. К настоящему времени данное объявление удалено с сайта.
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Пресненский суд Москвы не продает билеты на заседания по делу Ефремова и призывает не покупать их
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