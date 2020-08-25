Пресненский суд Москвы не продает билеты на заседания по делу Ефремова и призывает не покупать их

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ТАСС

, – отметили в пресс-службе. Если посетителям не хватает места в зале, где ведется заседание, то можно пройти в зал, где организована видеотрансляция процесса, отметили в суде.Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже билетов в первый ряд на процесс по делу Ефремова. Автор обещал организовать посещение судебного заседания за 500 тысяч российских рублей. К настоящему времени данное объявление удалено с сайта.