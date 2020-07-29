Ефремов заявил, что он не актер

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ТАСС

, – рассказал журналистам адвокат потерпевших Александр Добровинский.Также он сообщил, что Ефремов сначала признал вину, а затем отказался. Это есть в материалах уголовного дела. Сам заслуженный артист России перед судом отказался отвечать на вопросы журналистов касательно того, признает ли он свою вину.Сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Михаила Ефремова, но из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 30 июля.ДТП, которое спровоцировал Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади российской столицы. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.