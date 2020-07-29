Михаил Ефремов, который обвиняется в аварии со смертельным исходом, заявил в суде, что он не актер, а ИП, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
«У него нормальное сoстояние, спокойное. Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», – рассказал журналистам адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Также он сообщил, что Ефремов сначала признал вину, а затем отказался. Это есть в материалах уголовного дела. Сам заслуженный артист России перед судом отказался отвечать на вопросы журналистов касательно того, признает ли он свою вину.
Сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Михаила Ефремова, но из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 30 июля.
ДТП, которое спровоцировал Ефремов, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади российской столицы. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
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Ефремов заявил, что он не актер
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