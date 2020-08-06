В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

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"Водитель вы?" – спрашивает заслуженного артиста России инспектор ГИБДД на видеозаписи. "Да", – отвечает Ефремов. "Фамилия и имя?" – последовал вопрос. "Ефремов Михаил", – ответил актер.
Михаил Ефремов без эмоций отреагировал на просмотр в суде записей спровоцированного им дорожно-транспортного происшествия.
На заседании показали видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как машина Ефремова вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Lada, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев, где виден момент столкновения, а также запись, предоставленную свидетелем обвинения. На последней видеозаписи видно, как сразу после ДТП Михаил Ефремов сел на бордюр. Актер внимательно смотрел видео, однако никакой реакции с его стороны не последовало.
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