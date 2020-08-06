В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

Фото:

ТАСС

– спрашивает заслуженного артиста России инспектор ГИБДД на видеозаписи., – отвечает Ефремов.– последовал вопрос., – ответил актер.Михаил Ефремов без эмоций отреагировал на просмотр в суде записей спровоцированного им дорожно-транспортного происшествия.На заседании показали видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как машина Ефремова вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Lada, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев, где виден момент столкновения, а также запись, предоставленную свидетелем обвинения. На последней видеозаписи видно, как сразу после ДТП Михаил Ефремов сел на бордюр. Актер внимательно смотрел видео, однако никакой реакции с его стороны не последовало.