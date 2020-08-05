Известный российский актер Михаил Ефремов в момент аварии на Садовом кольце, в результате которой погиб человек, был в машине один. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает в эти минуты прокурор в Пресненском суде российской столицы, где рассматривается дело заслуженного артиста России, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
"Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле", – зачитала протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия государственный обвинитель.
Также она зачитала результаты медосвидетельствования, из которого следует, что Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.
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Ефремов заявил, что был один в своей машине в момент ДТП
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