Ефремов заявил, что был один в своей машине в момент ДТП

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ТАСС

, – зачитала протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия государственный обвинитель.Также она зачитала результаты медосвидетельствования, из которого следует, что Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.