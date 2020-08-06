Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

Свидетель заявил, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после резонансной аварии на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского районного суда Москвы, где рассматривается дело актера.
"Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если бы я не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов", – сказал свидетель обвинения Владислав Женжебир. По его словам, сразу после аварии Ефремов присел на бордюр, а потом попросил у него сигарету.
"Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места, и Ефремов – это одно и то же лицо?" – спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. "Да", – ответил он.
Женжебир также сообщил, что Ефремов был один в своем авто в момент аварии.
"Я не видел никого в машине, кроме Ефремова, да и никто из окружающих не видел в ней никого, кроме него. Сам Ефремов тоже не спрашивал, где его пассажир, и не вел себя так, будто ехал с кем-то еще", – заявил свидетель Владислав Женжебир, который ехал позади автомобиля артиста.
Он утвердительно ответил на вопрос адвоката актера Эльмана Пашаева о том, что участвовал после аварии в двух ток-шоу на ТВ, посвященных инциденту, и на одном из них познакомился с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы потерпевших.
Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля.
"Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД", – заявила свидетель Анна Ордян. Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.
Ефремов дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке перед аварией, сообщил сотрудник заведения Кирилл Пухов.
"В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение – днем и вечером. Днем я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения", – сказал свидетель.
Фото: ТАСС
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Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова
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