Ефремов не признал себя виновным в смертельном ДТП

Российский актер Михаил Ефремов заявил на суде, что не признает себя виновным в автоаварии, в которой 8 июня этого года погиб курьер Сергей Захаров.





"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", – приводит слова актера ТАСС.

В свою очередь, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что сторона обвинения даже просит суд ей помочь. «Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи», – отметил он.

Как заявил в ходе судебного заседания прокурор , Ефремов в момент ДТП превысил скорость на 25 км/ч.



Авария, напомним, произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов за рулем внедорожника на большой скорости вылетел на встречку и врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. На следующее утро он скончался в больнице.

Ефремов в момент аварии находился в состоянии опьянения, в его организме нашли следы как алкоголя, так и наркотиков (кокаина). Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Фото: vk.com/mihailefremov





