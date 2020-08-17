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  2. Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность

Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность

Нарушения речи и онемение конечностей выявлены у актера Михаила Ефремова из-за нарушения мозгового кровообращения. Об этом в Мосгорсуде сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, пишет ТАСС.

Фото: архив ТАСС

"Врачи диагностировали у Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец", – сказал адвокат, отметив, что имеет на руках подтверждающие медицинские документы.

Пашаев отметил, что в связи с этим просит суд разрешить его подзащитному выходить из дома. "Это позволило бы ему самостоятельно дойти до врача в случае необходимости, а также гулять для улучшения состояния его здоровья. Прошу суд разрешить Ефремову гулять хотя бы в сопровождении сотрудника ФСИН", –подчеркнул он.

Адвокат подчеркнул, что врачи рекомендовали актеру гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья.

"Ваша честь, у нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью. Прошу приобщить копию к материалам дела", – сказал адвокат.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после аварии, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.
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