Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность

Фото: архив

ТАСС

, – сказал адвокат, отметив, что имеет на руках подтверждающие медицинские документы.Пашаев отметил, что в связи с этим просит суд разрешить его подзащитному выходить из дома., –подчеркнул он.Адвокат подчеркнул, что врачи рекомендовали актеру гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья., – сказал адвокат.11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после аварии, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.