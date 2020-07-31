Адвокат Александр Добровинский опроверг, что семья погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова требовала от актера Михаила Ефремова 150 миллионов российских рублей за закрытие уголовного дела в его отношении, пишет ТАСС.
Фото: архив ТАСС
Ранее об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. «Очередная инсинуация о том, что семья Захаровых якобы запросила 150 миллионов российских рублей, чтобы закрыть дело, выглядит совсем нелепо», – сообщил в пятницу защитник. По его словам, потерпевшие никак не могут повлиять на закрытие дела. «Во-вторых, не понятно, за что готов платить господин Ефремов, если его вины в случившейся трагедии нет?» – сказал адвокат.
Александр Добровинский отметил, что его доверители ждут справедливого суда и никакие компенсации принимать, а уж тем более требовать, не собираются. Потерпевшие будут заявлять гражданские иски, их сумма пока не определена.
Вчера Пресненский суд Москвы назначил на 5 августа дату первого заседания по существу дела и продлил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января следующего года.
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Добровинский опроверг, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым требовала 150 миллионов российских рублей
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