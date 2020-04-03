Лукашенко о бизнесе и производстве: главное — это люди

Люди - это главное в любом бизнесе и производстве. Об этом Президент заявил в ходе посещения молочно-товарной фермы «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»:

- Главное - это человек. И те бизнесмены, которые - дай мне землю, дай мне то, а люди неважно - это дураки полные. Это приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда. Потому что если ты не будешь смотреть на людей, жизнь твоя не долго здесь будет. Главное - это люди. Если люди будут довольны и работать будут, и молоко, и мясо будет.

Александр Лукашенко еще раз ориентирует частный бизнес не только на получение прибыли. Компании должны заботиться от людях, коллективах, жителей тех регионов, где работает предприятие:

- Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях.

Ориетируя бизнес на развитие близлежащих населенных пунктов, Президент заверил:

- Мы тогда всегда договоримся и за ценой не постоим.



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