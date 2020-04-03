Лукашенко: массовые мероприятия в Беларуси не запрещают, но туда никого и не загоняют

Массовые мероприятия в Беларуси не запрещают, но туда никого и не загоняют. Об этом заявил Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в Минскую область.

— Во-первых, никого не загоняют туда (на хоккейные матчи. — Прим. ред.). Просто предлагают: если хотите — приходите.

Глава государства отметил, что на игре, которая состоялась на прошлой неделе, среди зрителей были представители БРСМ, небольшие группы военных, МЧС, МВД:

— Они пришли в этот холодильник — какие там вирусы на этой площадке? Все, кто сидел, десять дней прошло, живы и здоровы, слава Богу. Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция.



Фото: БЕЛТА

