«Мы знаем, что надо делать» — Лукашенко предостерег людей от паники по поводу коронавируса

Бороться с коронавирусом надо точечно, а не фронтом. Уверенность в этом высказал Президент, отвечая на вопросы журналистов:

— У нас больше трехсот человек по всей стране (зараженных. — Прим. ред.) — это мизер. Мы их лечим. 16 только находятся на ИВЛ, и то они не проблемные. С губернатором (Александром Турчиным, председателем Минского облисполкома. — Прим. ред.) ехали, у него 54 человека по всей области на излечении, он знает каждого. У него они расписаны. Каждое утро он допрашивает медиков: а что с этим, что с тем и так далее. Шерстнев (Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома. — Прим. ред.) вчера мне доложил (последний случай у него был). Я спрашиваю: почему умер? «Александр Григорьевич, а как можно жить: 135 килограммов весом, сердце почти не работает, целый букет болезней». Вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. А ему за 70 лет. Поэтому надо оградить стариков, что мы и делаем. В аэропортах, на границах мониторим ситуацию. Малейшее подозрение, даже температура чуть повышена, сразу начинаем проверять. Тест нормальный, обычное респираторное заболевание, подлечили — езжай.

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Президент заверил, что в стране принимаются все меры предосторожности:

— Самое главное, чтобы молодые, здоровые люди не умирали. И я министру здравоохранения, врачам говорю: ваше дело лечить. Вы не должны забывать, что кроме этих вирусов надо лечить онкологию, сердечно-сосудистые болезни, простую пневмонию. А так у нас крен, все спрятались за коронавирус.

Во вторник Президент намерен провести совещание по эпидемиологической обстановке в Беларуси, где подведут квартальные итоги:

— Цифры — вещь упрямая. От них никуда не денешься. Мы сейчас берем из каждого ЗАГСа данные о количестве умерших людей. Там абсолютно точные данные, не припишешь, не убавишь.

Президент уверен, что бояться надо не столько симптомов вируса, сколько вызванного им психоза в глобальном масштабе:

— Каждый день на людей обрушивается этот вал (негатива. — Прим. ред.). А у кого детишки? Ты же за них переживаешь. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что суицидов добавилось в мире. Вот чего надо бояться, это будут последствия этого психоза. Поэтому, люди, возьмитесь за голову и успокойтесь. И делайте все для того, чтобы дольше прожить. Что надо делать, мы знаем.



