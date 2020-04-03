Лукашенко о весенних каникулах: скорее всего, продлим на неделю

— Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И считаю, что требование продлить весенние каникулы — это неправильно. Я несогласен, что ребенка надо изъять из детского сада или школы, продлив каникулы.
Однако, по словам Александра Лукашенко, родители сегодня имеют возможность не водить детей в школы. Он отметил, что надо оценить потенциальную наполняемость классов, так как смысла нет проводить занятия, если многих учеников нет.
— Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит по этому вопросу министр образования. У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки, — сказал Президент.
Кроме того, продолжил Глава государства, дети на каникулах фактически прожили неделю в определенной среде:
— Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы.
Лукашенко: массовые мероприятия в Беларуси не запрещают, но туда никого и не загоняют
Лукашенко объяснил, почему он против всеобщего карантина
Фото: БЕЛТА