Лукашенко о весенних каникулах: скорее всего, продлим на неделю





Однако, по словам Александра Лукашенко, родители сегодня имеют возможность не водить детей в школы. Он отметил, что надо оценить потенциальную наполняемость классов, так как смысла нет проводить занятия, если многих учеников нет.

— Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит по этому вопросу министр образования. У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки, — сказал Президент.

Кроме того, продолжил Глава государства, дети на каникулах фактически прожили неделю в определенной среде:

— Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы.

Фото: БЕЛТА

