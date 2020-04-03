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  2. Лукашенко объяснил, почему он против всеобщего карантина

Лукашенко объяснил, почему он против всеобщего карантина

В ходе рабочей поездки в Минскую область Президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что он против предложений ввести карантин и комендантский час в связи с распространением коронавируса:

— Вероятно, многие белорусы уже переболели этим вирусом. Вот нас завтра посадили в квартиры, закрыли. По пять человек семья, шесть-семь может быть. И кто-то из них один больной. Мы его закрыли в одну квартиру (со здоровыми. — Прим. ред.). И что произошло? Этот коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всей семьи. Ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье. Не все же еще к врачу сразу побегут.

Глава государства отметил, что в Москве пропуск уже выписывают, чтобы выйти из дома:

—Что бы ты ни выписывал, люди все равно будут общаться друг с другом. В подъезде не проконтролируешь. И соберутся, и выпьют. Семь человек одна семья, пять человек другая, в затхлом пространстве контакт — и все заболели. И попадают в больницу уже на искусственную вентиляцию легких. Что, это не вариант? Это невозможно? Сто процентов возможно. Нас всегда учили: когда человек заболел, у него острое респираторное заболевание, нам что говорили — на улицу, продышись, детишек вывези в лес, в парк. А тут — «загони в квартиру и закрой». Мы этим путем не пошли. Это не потому, что мы бравируем чем-то. Дело даже не в коронавирусе. Речь идет о том, что мы преодолеваем пик сезонных заболеваний. Медики докладывают каждое утро Главе Администрации Президента, он объединяет всю информацию и мне докладывает. Мы на пике. Нам надо свалиться с этого пика. И в это время надо поберечься. Мыть руки, дышать свежим воздухом, есть сливочное масло 20—30 граммов. Потому что для легких, оказывается, важен жир. Все от жизни, а мы хотим эту жизнь загнать в какую-то клетку. Не получится! Все это глупость. Почему это делают? Поговорим позже об этом.  

Фото: БЕЛТА

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