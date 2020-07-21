Лукашенко: мы знаем как жить, и живем на своей земле

– Мы смотрели на развитие своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом.
Президент напомнил присутствующим:
– Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать, раскачать.
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