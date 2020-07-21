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Лукашенко: мы не могли бросить людей в Гомельской области

Александр Лукашенко заявил в ходе общения с активом Гомельской области:


– Мы спасли Гомельскую область. Почему мы принимали такие рискованные решения?.. Я видел, как многие политики сделали карьеру на Чернобыльской катастрофе.

По словам Президента, заниматься решением этих важных вопросов нужно было не в Минске, а непосредственно на месте. В этой связи в том числе все денежные средства были аккумулированы в регионе.

 – Мы не могли бросить людей.

Глава государства рассказал, что даже в тяжелые 1990-е годы принимались решения поддерживать Гомельскую область. Кстати, решение о питании детей в школах, которое позже перенесли на всю страну, принималось изначально здесь.

 – Я тогда понимал: если мы не спасем эту землю, она зарастет хмызняком и ее больше не поднимешь.

Сегодня одна из важнейших задач, которую озвучил Президент перед активом, – ввести обводненные земли в сельскохозяйственный оборот:

 – Такие земли надо спасти.

Будет дополнено

Фото: БЕЛТА
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