Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с активом Гомельской области:
– Мы в Беларуси и прежде всего здесь, на Гомельщине, наработали уникальный опыт по преодолению Чернобыльской катастрофы. Даже продвинутые японцы (надо их поблагодарить) по этому вопросу с нами работают… В Гомеле мы создали мощнейшую медицинскую базу – не хуже, чем в столице. Если не дай Бог что-то случилось у человека серьезное со здоровьем, то ему необязательно ехать в Минск. В Гомеле есть практически все: и врачи, и оборудование, и современные центры…
По словам Президента, в свое время в Гомель переехало немало ученых, было построено немало учреждений здравоохранения, медицинский вуз.
– Посмотрели мы недавно медицинские показатели по Гомельской области, сравнили с европейскими. Поверьте: не хуже, чем у европейцев. И это результат той огромной работы, которую мы проделали в здравоохранении за последние годы.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о системе здравоохранения Гомельщины: не хуже, чем у европейцев
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