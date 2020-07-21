Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с активом Гомельской области:
– Вы много слышали от меня слов о Гомельской области. Слова были разные, но всегда я ценил вашу надежность… Вы всегда по факту являлись моей опорой.
Президент признался, что всегда был благодарен за это раньше и благодарен сегодня. Он рассказал, что нередко бывает в области, а также пролетает на вертолете, обращая внимание не только на сельхозугодья:
–Особое внимание тем территориям, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. В этом прежде всего суть моих с вами отношений. Я помню те далекие по нашим меркам времена, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада СССР, пришлось решать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Это были очень тяжелые времена…
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о Гомельской области: особое мое внимание к территориям, пострадавшим после аварии на ЧАЭС
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