Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Президент ориентирует Гомельский регион на активную мелиорацию

Президент ориентирует Гомельский регион на активную мелиорацию

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с активом Гомельской области. Глава государства в то же время обратил внимание, что не везде в регионе сегодня хозяйствуют так как надо. Около 1000 гектаров мелиорированных земель буквально «угроблены»:


 – Нужных для вас мелиорированных земель. Их нужно спасти в ближайшие год-два… Одна из важнейших для вас задач  – я предупреждал, что у нас немного на Гомельщине плодородных земель, а самое главное, обводненных земель (вы всегда страдали от засухи) – спасти эти земли.

Президент поручил членам Правительства обратить на это пристальное внимание:

 – Надо рассмотреть вопрос мелиорации прежде всего в Гомельской области. Потому что если мы дополнительно эти земли обводненные не введем в строй и не спасем, у вас не будет за счет чего прибавлять. И ваши все разговоры и обещания, что мы добавим, – все эти разговоры не для меня. Я знаю каждый клочок земли на Гомельщине, и эти земли нужно спасти. Они дадут вам хороший урожай. И таких земель немало.

Еще один момент, на который обращает внимание Глава государства, – орошение земель:

– Не в плане мелиорации, а поливных земель. Технологии известны... Климат изменился, можем обвалиться и не получить даже того, что сегодня имеем в сельском хозяйстве. Это одно из направлений вашей работы.

Президент добавил, что просить под подобные проекты миллиарды не стоит. Необходимо тщательно все продумать и напрягаться прежде всего самим.

   – А я всегда подставлю свое плечо,  – заверил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Эксперт: Создание сервисов для потребителей в период пандемии позволило МАЗ нарастить долю на рынке
Александр Яловик, директор ОАО «Нефтезаводмонтаж»: критиковать проще, чем достигать вершин в работе
В Минске в I полугодии введено 4,5 тысячи новых квартир
Stadler завершил поставку поездов для Минского метро
Лукашенко о системе здравоохранения Гомельщины: не хуже, чем у европейцев
Президент ориентирует Гомельский регион на активную мелиорацию
Выпускники аграрных классов могут поступать на некоторые специальности без вступительных экзаменов
Олег Макаров: формируется новая экономическая реальность
Азаренко сыграет на турнире в Лексингтоне, стартующем 10 августа
В Беларуси началась массовая уборка зерновых
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
Президент о профессиональных кадрах: наши люди умеют делать все
С 1 августа возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы
Прогноз погоды на 22 июля: кратковременные дожди и до +23 °С
Половина возбужденных белорусской таможней уголовных дел связана с попытками ввоза и оборота наркотиков
Свыше 1100 представителей частного бизнеса с начала года приняли участие в торгах услугами по лесозаготовке на БУТБ
В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками
Лукашенко: мы не могли бросить людей в Гомельской области
Минск в первом полугодии посетили более 200 тысяч иностранцев
Банк развития сможет самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования
Лукашенко о Гомельской области: особое мое внимание к территориям, пострадавшим после аварии на ЧАЭС
мнение
Всеволод ШИМОВ
Ответ глобальным вызовам
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
Могилевский наркоконтроль задержал в Бобруйске закладчиков особо опасных психотропов
В Беларуси продлили госрегулирование цен на маски и дезсредства до 4 октября
В Беларуси выдано около 17 тысяч генетических паспортов – и эта работа будет расширена
Иск турецкого бизнесмена Игдеджи к экс-главе ПВТ Цепкало начал рассматривать суд
В Нидерландах женщина пробежала семь километров и родила
Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля
Эксперт рассказал, кому стоит забыть о солярии
Сивец: белорусам важно быть полноценными авторами социальной ответственности
Ольга Колесникова: государство оказывает серьезную поддержку на всех этапах становления личности
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
Под большим впечатлением. Команда молодежного поезда побывала в Гомельской области
Стало известно, когда начнется суд над Михаилом Ефремовым
Международные авиарейсы пока планируется разрешить выполнять только из шести городов России
Централизованное тестирование во второй резервный день будет сдавать 331 абитуриент
Белорусское тракторостроение за четверть века глазами конструктора МТЗ
Пока во всем мире начинают подготовку, белорусские спортсмены бьют рекорды
Старосты деревень в Могилевском районе — постоянно действующая прямая линия
Тренер Вячеслав Рысь: «Оберегайте детей от сумасшедших тренеров и родителей, которые хотят всего и сразу»
Английская Премьер-лига. «Вулверхэмптон» победил «Кристал Пэлас» и вернулся в еврокубковую зону
У жительницы Витебского района в лесу случился инсульт, понадобилась помощь спасателей
Жители деревни Чертеж увековечивают память реабилитированных земляков
Национальные парки принимают гостей: на дикую природу, тишину и уединенность нынче особый спрос
Первую тысячу тонн зерна намолотили хлеборобы столинского СПК «Федорский»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ