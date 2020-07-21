Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с активом Гомельской области. Глава государства в то же время обратил внимание, что не везде в регионе сегодня хозяйствуют так как надо. Около 1000 гектаров мелиорированных земель буквально «угроблены»:
– Нужных для вас мелиорированных земель. Их нужно спасти в ближайшие год-два… Одна из важнейших для вас задач – я предупреждал, что у нас немного на Гомельщине плодородных земель, а самое главное, обводненных земель (вы всегда страдали от засухи) – спасти эти земли.
Президент поручил членам Правительства обратить на это пристальное внимание:
– Надо рассмотреть вопрос мелиорации прежде всего в Гомельской области. Потому что если мы дополнительно эти земли обводненные не введем в строй и не спасем, у вас не будет за счет чего прибавлять. И ваши все разговоры и обещания, что мы добавим, – все эти разговоры не для меня. Я знаю каждый клочок земли на Гомельщине, и эти земли нужно спасти. Они дадут вам хороший урожай. И таких земель немало.
Еще один момент, на который обращает внимание Глава государства, – орошение земель:
– Не в плане мелиорации, а поливных земель. Технологии известны... Климат изменился, можем обвалиться и не получить даже того, что сегодня имеем в сельском хозяйстве. Это одно из направлений вашей работы.
Президент добавил, что просить под подобные проекты миллиарды не стоит. Необходимо тщательно все продумать и напрягаться прежде всего самим.
– А я всегда подставлю свое плечо, – заверил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Президент ориентирует Гомельский регион на активную мелиорацию
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