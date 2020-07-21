Лукашенко поручил выработать отдельную программу развития сельского хозяйства в Гомельской области

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Президент Беларуси констатировал: несмотря на тот факт, что за последние 25 лет регион в разы прирос в сельском хозяйстве, проблем здесь пока не меньше, чем в Витебской области. В этом плане Глава государства возлагает надежды на губернатора Геннадия Соловья., – сказал Александр Лукашенко.Глава государства констатирует, что структура АПК в Гомельской области развивается примерно в том же ключе, что и в Витебской. Есть перерабатывающие предприятия, за которыми закреплены сырьевые зоны. Часть средств от продажи конечной продукции в том числе инвестируется в развитие сельхозпроизводства.поручил Александр Лукашенко.(нефтеперерабатывающий. – Прим. БЕЛТА)уверен белорусский лидер.