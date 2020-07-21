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Лукашенко поручил выработать отдельную программу развития сельского хозяйства в Гомельской области

Александр Лукашенко поручил выработать отдельную программу развития сельского хозяйства в Гомельской области. Об этом он заявил во вторник на встрече с активом области, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси констатировал: несмотря на тот факт, что за последние 25 лет регион в разы прирос в сельском хозяйстве, проблем здесь пока не меньше, чем в Витебской области. В этом плане Глава государства возлагает надежды на губернатора Геннадия Соловья. "Я вижу, как он прирос к земле. Только не забывай, что у тебя есть и города, и промышленность. Но молодец за сельское хозяйство. Надо определиться, что нам возделывать в Гомельской области, определить те культуры, которые здесь дадут наибольший эффект, – сказал Александр Лукашенко.  Не должна быть убыточной эта отрасль. Поэтому нам надо серьезно подумать. По примеру Витебской области. Долго мы там, целый год, вырабатывали эту программу. Наконец я ее утвердил в конце прошлого года".

Глава государства констатирует, что структура АПК в Гомельской области развивается примерно в том же ключе, что и в Витебской. Есть перерабатывающие предприятия, за которыми закреплены сырьевые зоны. Часть средств от продажи конечной продукции в том числе инвестируется в развитие сельхозпроизводства.

"Но нам надо выработать конкретную программу. У нее будут определенные особенности в плане возделывания культур, которые могут произрастать на этой земле. Здесь надо усилить мелиорацию  одно из направлений. Надо подумать о том, как мы будем поливать овощи, фрукты и прочее. Может, даже и зерновые, травы и так далее. Надо выработать отдельную программу возрождения села на Гомельщине" поручил Александр Лукашенко.

"Если мы за будущую пятилетку, выработав ее, преодолеем это, Гомельщина будет существовать и жить. Без деревни, без земли, без сельского хозяйства, несмотря на наши гиганты, "Гомсельмаш", БМЗ, мозырский завод (нефтеперерабатывающий. – Прим. БЕЛТА), фосфорный комбинат и так далее, жизни здесь не будет" уверен белорусский лидер.
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