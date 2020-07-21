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  2. "Вы по росе когда ходили в последний раз?" – Президент призывает людей изменить образ жизни

"Вы по росе когда ходили в последний раз?" – Президент призывает людей изменить образ жизни

Александр Лукашенко призывает народ изменить образ жизни. Об этом он заявил во вторник во время встречи с активом Гомельской области, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

"Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство. Не японский препарат, который я привез на самолете. Нам надо изменить образ жизни. Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим" отметил Президент Беларуси.

Глава государства обратил внимание, что сейчас ряд людей вновь устремился на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась. 

"Мы никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет. Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь, – призвал белорусский лидер.  Господь нам подарил такую погоду! Сейчас через пару дней будет прохладно, потом через пять дней будет жара, особенно в Гомеле. Ну, искупайтесь здесь, сходите на Сож, съездите в Славгород, это же совсем рядом,  в эту Голубую криницу. Потопчитесь там ногами, подумайте о хорошем".

"У меня своя криница  Трофимова (на малой родине Президента, рядом с агрогородком Александрия. – Прим. БЕЛТА). Тоже вас приглашаю, приедьте с детишками, окунитесь. У меня дети малые и взрослые окунались, и никто никогда, слава богу, не заболел. И вы тоже окунитесь, походите, побегайте, подвигайтесь. Измените свой образ жизни" подчеркнул Александр Лукашенко.
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