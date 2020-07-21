"Вы по росе когда ходили в последний раз?" – Президент призывает людей изменить образ жизни

Фото:

БЕЛТА

отметил Президент Беларуси.Глава государства обратил внимание, что сейчас ряд людей вновь устремился на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась.– призвал белорусский лидер.(на малой родине Президента, рядом с агрогородком Александрия. – Прим. БЕЛТА)подчеркнул Александр Лукашенко.