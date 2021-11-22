Головченко: Правительство продолжит создавать благоприятные условия для реализации инвестпроектов в Беларуси

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время открытия белорусского инвестиционного форума на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.





- Правительство Беларуси продолжит создавать благоприятные условия для реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в Беларуси, особенно в области создания высокотехнологичных производств, поддерживать инвесторов, заинтересованных в развитии долгосрочных, взаимовыгодных контрактов с нашей страной.

Роман Головченко отметил, что на такой представительной международной площадке, как ЭКСПО, проведение белорусского инвестиционного форума - это прекрасная возможность для закрепления имеющихся и налаживания новых инвестиционных и торгово-экономических связей с ОАЭ и другими странами региона.

- В последние годы расширяется белорусско-эмиратское сотрудничество в инвестиционной сфере. Примером наших успехов на этом направлении является крупнейший проект в сфере строительства и недвижимости, который реализуется в Минске под патронажем основателя всемирно известной компании «ЭМААР» Мухаммеда аль-Аббара. Рассчитываю, что сегодняшняя встреча и последующие двусторонние контакты позволят расширить портфель прямых инвестиций из ОАЭ и других стран в такие сферы нашей экономики, как сельское хозяйство, промышленность, услуги, транспорт, логистика и другие.

Руководитель белорусского Правительства обратил внимание, что наша страна стабильно наращивает поставки товаров и услуг в ОАЭ и другие страны региона. Основными статьями экспорта являются продукты нефтехимической переработки, деревообработки, пищевые продукты и различные виды оборудования.

- В сфере услуг активно экспортируются компьютерные и транспортные услуги. Стабильно увеличивается количество туристов из ОАЭ, посещающих Беларусь. Вместе с тем мы заинтересованы в дальнейшем наращивании экспорта по уже известным в этом регионе позициям, а также по таким относительно новым направлениям, как различные виды техники, продукция легкой и тяжелой промышленности.

Премьер-министр заверил, что Беларусь заинтересована в проведении совместной работы по усовершенствованию совместной работы по усовершенствованию и облегчению транспортно-логистических цепочек поставки белорусской продукции в ОАЭ и другие страны региона.

- Экономики Беларуси и ОАЭ по структуре производства не являются конкурирующими. В этой связи наш производственно-технический потенциал, сектор услуг могут быть эффективно использованы для удовлетворения спроса на товары и услуги в ОАЭ и других странах региона.

Руководитель белорусского Правительства пригасил участников сегодняшнего форума к открытому, целенаправленному обсуждению возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, белорусский инвестиционный форум проходит в рамках Национального дня Беларуси на ЭКСПО-2020.

sichevich@sb.by

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