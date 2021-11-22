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Червяков: ОАЭ являются для Беларуси важным торговым партнером

ОАЭ являются для Беларуси важным торговым партнером. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков во время церемонии открытия Национального дня Беларуси на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае.

– Беларусь и ОАЭ связывают самые тесные отношения. История дипломатических связей насчитывает уже более 30 лет. Сегодня ОАЭ являются для нас важным торговым партнером, значимым инвестором в белорусскую экономику. За последние пять лет товарооборот вырос в три раза. Мы и дальше будем стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Министр отметил, что увеличивается приток эмиратских инвестиций в Беларусь. По его словам, с 2016 года объемы возросли в четыре раза.

– Эти тенденции свидетельствуют о повышении заинтересованности инвесторов в Беларуси. И мы не стоим на месте. И у нас есть планы по реализации новых масштабных проектов. 

Александр Червяков обратил внимание, что белорусская делегация в рамках всемирной выставки поставила перед собой задачу максимально раскрыть инвестиционные и инновационные возможности Беларуси. 

– Уверен, что белорусская экспозиция станет эффективной площадкой для встреч и переговоров. Беларусь открыта для всех. Именно поэтому мы инициировали проведение белорусского инвестиционного форума. 

sichevich@sb.by

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Фото: Андрей САЗОНОВ
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