SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Головченко принял участие в открытии Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Головченко принял участие в открытии Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в торжественной церемонии открытия Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Также на сегодня запланировано открытие руководителем белорусского Правительства белорусского инвестиционного форума.

Роман Головченко. Фото из архива

Подписаться
ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сегодня Роман Головченко провел переговоры с министром толерантности и сосуществования, Генеральным комиссаром всемирной выставки "ЭКСПО-2020" шейхом Нахайяном бен Мубараком аль-Нахайяном.

Подписаться

ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Фото: Рейтер

sichevich@sb.by

Червяков: интерес к белорусскому инвестиционному форуму в Дубае огромный

Червяков: ОАЭ являются для Беларуси важным торговым партнером

Головченко: белорусский павильон на ЭКСПО посетило около 200 тысяч человек

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы