Головченко принял участие в открытии Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в торжественной церемонии открытия Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Также на сегодня запланировано открытие руководителем белорусского Правительства белорусского инвестиционного форума.

Роман Головченко. Фото из архива

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Сегодня Роман Головченко провел переговоры с министром толерантности и сосуществования, Генеральным комиссаром всемирной выставки "ЭКСПО-2020" шейхом Нахайяном бен Мубараком аль-Нахайяном.

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ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Фото: Рейтер

sichevich@sb.by