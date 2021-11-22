Головченко принял участие в открытии Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в торжественной церемонии открытия Национального дня Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Также на сегодня запланировано открытие руководителем белорусского Правительства белорусского инвестиционного форума.
Роман Головченко. Фото из архива
Сегодня Роман Головченко провел переговоры с министром толерантности и сосуществования, Генеральным комиссаром всемирной выставки "ЭКСПО-2020" шейхом Нахайяном бен Мубараком аль-Нахайяном.
Фото: Рейтер
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