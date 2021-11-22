На белорусском инвестиционном форуме в Дубае подписан ряд соглашений

Сегодня на полях белорусского инвестиционного форума в Дубае подписан ряд соглашений. Об этом sb.by сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

– Белорусская торгово-промышленная палата подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Абу-Даби (ОАЭ), «Белтаможсервис» – с компанией Saimeco Group (Италия), Национальное агентство инвестиций и приватизации – с сетевой бизнес-платформой стран Персидского залива EurAsia Gulf.

Как уточнили в НАИП, у них появится местный партнер по продвижению инвестиций в Беларусь из ОАЭ и Саудовской Аравии.

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