Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8:00 в Минске.
Корреспонденту sb.by об аварии рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева:
– По предварительной информации, 55-летняя женщина-водитель Peugeot двигалась по улице Первомайской со стороны улицы Захарова в направлении улицы Змитрока Бядули. В результате того, что она выехала на перекресток улиц Первомайской и Чапаева на запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение этой машины с двигавшимся навстречу автомобилем Nissan под управлением мужчины 1986 года рождения. Автомобили повреждены. Но пострадавших в этой аварии нет.
В Госавтоинспекции напоминают, что выезжать на регулируемый перекресток необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске женщина-водитель выехала на перекресток на красный сигнал светофора и спровоцировала ДТП
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