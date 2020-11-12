ДТП произошло на автодороге Речица – Горваль – Василевичи в направлении деревни Заходы около шести вечера.
Фото носит иллюстративный характер
– Автомобиль Lada при разъезде с трактором наехал на велосипедиста. Тот двигался в попутном направлении по середине проезжей части. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
К сожалению, велосипедиста не спасло и то, что он был обозначен световозвращающим элементом.
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В Речицком районе легковушка, разъезжаясь с трактором, насмерть сбила велосипедиста
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ