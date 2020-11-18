В Ивьевском районе водитель из-за дождя не увидел пешехода и сбил его

ДТП произошло утром 17 октября вблизи д. Дайнова. По данным следствия, водитель автомобиля ВАЗ-2108, двигаясь по дороге, совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части.В результате аварии 68-летнему мужчине причинены травмы различной степени тяжести. 26-летний водитель вызвал скорую помощь и выехал с потерпевшим им на встречу, однако по дороге мужчина скончался.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых исследований, допрошены подозреваемый и свидетели.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Фото: СК Беларуси