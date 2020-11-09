В Минске девушка перебегала дорогу и попала под машину

Фото носит иллюстративный характер

Специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко поделилась предварительной информацией. Водитель 1949 года рождения на автомобиле "Киа" двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Кульман в направлении улицы Веры Хоружей во второй полосе для движения. Вблизи одного из жилых домов по улице Кропоткина он совершил наезд на девушку 1998 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.- подчеркнули в ГАИ.