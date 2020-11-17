Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице сегодня примерно в 11:10. Легковой автомобиль Renault ушел в неуправляемый занос и врезался в придорожное дерево.
Подробности корреспондент sb.by узнал у старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой:
– По предварительной информации, водитель автомобиля такси 1996 года рождения двигался по улице Полярной со стороны улицы Франциска Скорины в направлении улицы Подлесной. При этом скорость движения автомобиля, со слов мужчины, была не более 25 километров в час. Тем не менее Renault выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. Автомобиль, на котором, отмечу, установлены зимние шины, поврежден. Однако пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии нет.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными, учитывать изменившиеся погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, установить зимнюю резину. Нельзя превышать скоростной режим, а также резко маневрировать и тормозить. Следует быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость и пропускать пешеходов. Пешеходы в свою очередь должны пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. «Не перебегайте дорогу, убедитесь в том, что водитель вас пропускает, надевайте комфортную обувь и не торопитесь. Приобретите световозвращающие элементы для себя и членов своей семьи. Еще раз напомните своим детям о правилах безопасного поведения на улице и о тех рисках, которые привносит в нашу жизнь поздняя осень», – призвали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске такси врезалось в дерево
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