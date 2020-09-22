Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка, случилось сегодня днем на улице Якуба Коласа в Минске.
Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская:
– По предварительной информации, сегодня около 15:30 51-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Якуба Коласа в Минске и совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая вышла из трамвая. В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в одну из больниц столицы.
Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Все обстоятельства выясняются.
В УСК по городу Минску просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по следующим телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
Фото: Следственный комитет
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В Минске легковой автомобиль наехал на девятилетнюю девочку
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