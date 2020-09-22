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В Минске легковой автомобиль наехал на девятилетнюю девочку

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка, случилось сегодня днем на улице Якуба Коласа в Минске.


Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская:

– По предварительной информации, сегодня около 15:30 51-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Якуба Коласа в Минске и совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая вышла из трамвая. В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в одну из больниц столицы.


Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Все обстоятельства выясняются.

В УСК по городу Минску просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по следующим телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Фото: Следственный комитет

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