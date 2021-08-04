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  2. Убийство мигранта, возвращавшегося из Литвы. Что известно на этот момент

Убийство мигранта, возвращавшегося из Литвы. Что известно на этот момент

В ночь с 3 на 4 августа после сигнала местных жителей белорусские пограничники обнаружили избитого до полусмерти иракца. 

Первая жертва зверств литовцев на границе

Инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони. Местные жители сообщили белорусским пограничникам о найденном гражданине Ирака. Отмечается, что мигрант фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. 

Госпогранкомитет подтвердил информацию о гибели мигранта на белорусско-литовской границе

ГПК дал официальное подтверждение информации о гибели молодого человека.


Как сообщается, мужчина неславянской внешности был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать первую помощь, однако спасти гражданина не удалось. На теле жертвы видны следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Ситуация на контроле Президента Беларуси

О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси Александру Лукашенко


Отмечается, что реакция последовала незамедлительно. 

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Главы государства. 

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