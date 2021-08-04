Убийство мигранта, возвращавшегося из Литвы. Что известно на этот момент

Первая жертва зверств литовцев на границеИнцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони. Местные жители сообщили белорусским пограничникам о найденном гражданине Ирака. Отмечается, что мигрант фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы.
Госпогранкомитет подтвердил информацию о гибели мигранта на белорусско-литовской границеГПК дал официальное подтверждение информации о гибели молодого человека.
Как сообщается, мужчина неславянской внешности был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать первую помощь, однако спасти гражданина не удалось. На теле жертвы видны следы жестоких побоев. На месте работают следователи.
Ситуация на контроле Президента БеларусиО шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Отмечается, что реакция последовала незамедлительно.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Главы государства.
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