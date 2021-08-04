Госсекретарь Совета Безопасности прокомментировал инцидент со смертью мигранта на границе с Литвой

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– рассказывает Александр Вольфович.Госсекретарь Совета Безопасности также отметил, что у мигранта при себе был паспорт гражданина Ирака.Комментируя факт избиения мигранта, Вольфович подчеркнул, что в годы войны так поступали только фашисты: