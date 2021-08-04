Госсекретарь Совета Безопасности прокомментировал инцидент со смертью мигранта на границе с Литвой

Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в эфире на "Беларусь 1" рассказал подробности о смерти мигранта.
– Его обнаружил пограничный отряд. Человек был избит до такого состояния, что скончался на руках пограничников. К сожалению, экипаж медработников не успел оказать ему медицинскую помощь, – рассказывает Александр Вольфович.
Госсекретарь Совета Безопасности также отметил, что у мигранта при себе был паспорт гражданина Ирака.
– В такой ситуации надо поступить по-человечески: попытаться пригласить родственников, отдать тело, чтобы его отправили и похоронили на родине.
Комментируя факт избиения мигранта, Вольфович подчеркнул, что в годы войны так поступали только фашисты:
– Стоит здесь говорить о каких-то демократических ценностях, о нормальных, добрососедских отношениях с другими странами?