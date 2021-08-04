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  2. Госсекретарь Совета Безопасности прокомментировал инцидент со смертью мигранта на границе с Литвой

Госсекретарь Совета Безопасности прокомментировал инцидент со смертью мигранта на границе с Литвой

Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в эфире на "Беларусь 1" рассказал подробности о смерти мигранта.

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– Его обнаружил пограничный отряд. Человек был избит до такого состояния, что скончался на руках пограничников. К сожалению, экипаж медработников не успел оказать ему медицинскую помощь, – рассказывает Александр Вольфович.  

Госсекретарь Совета Безопасности также отметил, что у мигранта при себе был паспорт гражданина Ирака. 

– В такой ситуации надо поступить по-человечески: попытаться пригласить родственников, отдать тело, чтобы его отправили и похоронили на родине. 

Комментируя факт избиения мигранта, Вольфович подчеркнул, что в годы войны так поступали только фашисты: 

– Стоит здесь говорить о каких-то демократических ценностях, о нормальных, добрососедских отношениях с другими странами? 
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