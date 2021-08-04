Гайдукевич: инцидент на литовской границе – злоба и просто бесчеловечность

Инцидент на литовской границе – злоба и просто бесчеловечность. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.
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– Сегодня ночью после сигнала местных жителей белорусские пограничники обнаружили избитого до полусмерти иракца. Он фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. Человек умер на руках у наших пограничников. На теле жертвы следы жестоких побоев. На месте работают следователи, – рассказал Олег Гайдукевич. – Это бессилие литовских властей, злоба и просто бесчеловечность. Бессилие потому, что оказалось, что за 30 лет Литва не имеет ни погранслужбы, ни спецслужб.
Депутат добавил:
– Они говорят, Беларусь виновата в миграционном кризисе. Не Беларусь разрушила Ирак и Ливию – вы аплодировали бомбежкам в Ираке. И это вы направили туда свой (наверное, единственный) самолет. Но Беларусь была и будет другом литовскому народу, несмотря на такое стремление политиков Литвы уничтожить наши отношения.