Delfi сообщает, что по электронным адресам распространяется письмо "воинов Аллаха" с угрозами в адрес Литвы

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Известно, что адресант – Юсеф Арафат, который называет себя "воином Аллаха"., – сказано в письме.В письме также представлен список заминированных мест. Большая часть адресов – крупные торговые центры, включая BIG, Akropolis и Ozas. Также якобы заминировано здание, в котором находится редакция портала Delfi. Кроме того, в списке есть адреса вильнюсского загса, департамента миграции и др.Полиция сообщила, что никакая информация о заминированных зданиях в Вильнюс к ним не поступала. Пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что все вышеупомянутые здания будут проверены.