Госсекретарь Совбеза Беларуси: в ЕС к мигрантам относятся как к скотам

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Госсекретарь отметил, что в последнее время идет поток негативной информации, Беларусь пытаются упрекнуть чуть ли не в потворстве нелегальной миграции., – сказал Александр Вольфович.Он напомнил, что именно страны коллективного Запада под предлогом привнесения демократических ценностей ввергли в состояние войны многие страны Ближнего Востока, которые некогда процветали:, – перечислил факты Александр Вольфович.Он констатировал, что в этом вопросе в некоторых европейских странах пошли еще дальше.– сказал Госсекретарь Совбеза.Александр Вольфович напомнил и о совсем недавнем вопиющем факте, когда пограничным нарядом был обнаружен пришедший с территории Литвы предположительно гражданин Ирака., – подчеркнул Госсекретарь.– задал риторические вопросы Александр Вольфович.