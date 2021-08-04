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  2. О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси

О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси

О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено Президенту Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого". 

Реакция последовала незамедлительно. 

- Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили о избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). 
Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом  на контроле Первого, - отмечается в заявлении. 
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