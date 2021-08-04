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  2. Белорусскими пограничниками обнаружен избитый до полусмерти гражданин Ирака

Белорусскими пограничниками обнаружен избитый до полусмерти гражданин Ирака

Сегодня ночью после сигнала местных жителей белорусские пограничники обнаружили избитого до полусмерти иракца. Информацию об этом подтвердил Государственный пограничный комитет РБ.

Как сообщается, пострадавший мигрант фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. Человек умер на руках у наших пограничников. На теле жертвы - следы жестоких побоев. На месте работают следователи. 

Как сообщили в ГПК, на который ссылается БЕЛТА, мужчина неславянской внешности был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать первую помощь, но молодой человек скончался на месте.

Инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони.
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