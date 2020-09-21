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  2. Лукашенко высказался о развитии медицины, «утечке умов» и патриотизме

Лукашенко высказался о развитии медицины, «утечке умов» и патриотизме

Президент сегодня назначил Вячеслава Даниловича ректором Академии управления при Президенте, а также согласовал кандидатуры на должность ректоров в ряде медицинских вузов.



Напутствуя новых руководителей, Александр Лукашенко отметил:
 
– Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем-охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас «утечка умов». Так что, дураков берут за границу? Да нет. Значит, эти умы есть, образование хорошее получили. И кто-то едет за границу работать. Но я вижу и обратный процесс. Люди возвращаются в Беларусь. В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю.
 
Александр Лукашенко добавил: в Академии управления должны быть патриотичные, преданные государству и народу люди.
 
– Я очень надеюсь и специально просил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях, – пояснил Глава государства.
 


Это актуально и для медицинских вузов, считает Президент:
 
  Потому что они все-таки зациклены там на своем деле. И это правильно, я также был сторонником, чтобы историю КПСС, грубо говоря, не изучали четыре года подряд и не сдавали экзамены четыре года подряд. Но если уж первый-второй семестр мы проходим историю или второй курс историю Беларуси изучаем, надо преподавать как следует этот курс.
 
Александр Лукашенко крайне возмутился тем, что в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка, отец которого – военнослужащий, и поручил разобраться в этой ситуации:
 
– Врач должен быть самым патриотичным человеком. Потому что главная его задача – спасти жизнь любого человека.
 

В этой связи Глава государства напомнил о недавнем случае самосожжения человека в Смолевичах:
 
 Мы его оттуда перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек. Какой бы он ни был.
 
Александр Лукашенко подчеркнул, что врачи и учителя – это основа нашего общества:
 
 И мое отношение к учителю, преподавателю, врачу всегда было трепетным. Поэтому я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь.
 
Кроме того, Президент поручил Главе своей Администрации Игорю Сергеенко достойно и на высоком уровне представить новых ректоров коллективам учреждений образования:

 Чтобы все в вузах понимали, что пришли люди государственные и никому не позволено даже пальцем в них показать.
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Фото: БЕЛТА
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