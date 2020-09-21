Президент сегодня принял ряд кадровых решений. Ректором Академии управления при Президенте назначен Вячеслав Данилович, до этого занимавший должность директора Института истории Национальной академии наук.
Белорусский государственный медицинский университет возглавил Сергей Рубникович (до этого – заведующий кафедрой Белорусской медицинской академии последипломного образования).
На должность ректора Гомельского государственного медицинского университета согласована кандидатура Игоря Стомы, доцента кафедры Белорусского государственного медуниверситета.
Ректором Гродненского государственного медицинского университета согласована Елена Кроткова, работавшая начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.
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В Беларуси новые ректоры Академии управления и трех медицинских вузов
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ