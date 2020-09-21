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Никифорович убежден в хороших перспективах БелАЗа

Новый генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» Сергей Никифорович сегодня в беседе с журналистами отметил, что Президент положительно оценил работу всего холдинга в целом и поставил четкие задачи по сохранению существующих наработок в части реализации продукции, дальнейшего развития, в том числе и инновационного.


– Конечно же, самая основная задача – это наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта. Это самая главная задача, которая сегодня перед нами стоит, – сказал Сергей Никифорович.

По его словам, предприятию в определенном смысле благоволит ситуация в мире, связанная с пандемией, и этим необходимо в полной мере воспользоваться:

– Закрыто много предприятий, кроме предприятий в нашей республике. Это дает нам возможности и шансы войти в рынок, который сегодня не занят нашими конкурентами, увеличить объемы реализации и тем самым выполнить поставленные Президентом задачи.

В числе приоритетов работы в должности Сергей Никифорович видит работу с коллективом:

– Кадры решают все. Это было акцентировано Главой государства. Я вижу дальнейшее развитие нашего предприятия и в этом направлении. Развитие кадров позволит еще глубже заняться инновационностью нашего продукта. Также необходимо акцентировать внимание на импортозамещении, на освоении продукции, входящей в комплектацию нашего продукта, привлекая к этой работе предприятия Беларуси по кооперационным связям. Помогать нашим предприятиям наращивать компетенции, которые будут полезны для нас.

Руководитель БелАЗа отметил очевидный прогресс на ОАО «Кузлитмаш», которое он возглавлял до нового назначения и которое также входит в «БелАЗ-Холдинг»:

– В последнее время «Кузлитмаш» уже самостоятельное предприятие. Да, мы по-прежнему немного зависим от головного предприятия. Но, если мы говорим про «Кузлитмаш», я могу с уверенностью сказать, что мы возродили станкостроение Республики Беларусь в части кузнечно-прессового оборудования и много заказов у нас есть, которые никакого отношения к БелАЗу не имеют. «Кузлитмаш» также активно работает на экспорт. Есть серьезные заказы, серьезные перспективы.

Фото: БЕЛТА
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